Koopmeiners helpt Atalanta aan zege, AC Milan wint met basisklant Reijnders

Teun Koopmeiners heeft Atalanta woensdag aan een overwinning geholpen in de Serie A. De Oranje-international maakte de enige goal in de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Hellas Verona. AC Milan won met Tijjani Reijnders in de basis bij Cagliari: 1-3.

Koopmeiners haalde in de dertiende minuut hard uit met rechts na een assist van Marten de Roon. Ondanks een veldoverwicht van Atalanta bleek dit de enige goal van de wedstrijd.

Atalanta geldt de afgelopen seizoenen als uitdager van de topclubs in Italië. Na de overwinning op Hellas Verona staat de ploeg uit Bergamo vierde met twaalf punten uit zes wedstrijden.

Naast De Roon en Koopmeiners staan met Mitchel Bakker en Hans Hateboer nog twee Nederlanders onder contract in Bergamo. Maar de twee verdedigers komen nauwelijks aan spelen toe.

AC Milan boekte met Reijnders in de basis een zakelijke 1-3-overwinning op Cagliari. Na een vroege achterstand stelden de 'Rossoneri' via Noah Okafor, Fikayo Tomori en Ruben Loftus-Cheek orde op zaken. Middenvelder Reijnders werd na een uur gewisseld.

Laagvlieger Empoli verzamelde de eerste drie punten van het seizoen door met 1-0 te winnen van Salernitana. Later op de avond staan er nog drie wedstrijden op het programma in de Serie A.