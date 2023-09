Onderzoek naar Spaanse oud-bondscoach Vilda om rol in kusschandaal op WK

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Jorge Vilda, de voormalige bondscoach van de Spaanse voetbalsters, moet op 10 oktober voor de rechter verschijnen. Vilda wordt ervan verdacht een aandeel te hebben in het onder druk zetten van Jennifer Hermoso na de omstreden kus op het WK.

De 33-jarige Hermoso werd vorige maand na de gewonnen WK-finale op de mond gekust door Luis Rubiales, toen nog bondsvoorzitter van Spanje. Hermoso diende een klacht in vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens haar was de kus van Rubiales ongewenst en dus strafbaar. Volgens de voorzitter gebeurde het met wederzijdse toestemming.

Spaanse media melden dat Vilda wordt onderzocht voor een mogelijk aandeel in het overtuigen van Hermoso om Rubiales te verdedigen. De speelster zei eerder dat zij en haar familie onder druk werden gezet. Vilda ontkende dit.

Eerder leek Vilda Rubiales te steunen door bij een bondsvergadering te applaudisseren tijdens een vurige speech van de voorzitter. De oud-bondscoach bood later in een verklaring zijn excuses aan voor het applaus en keurde het gedrag van Rubiales af.

Zowel Rubiales als Vilda is niet meer werkzaam bij de Spaanse bond. Vilda, die al langere tijd in conflict lag met veel speelsters, werd twee weken na het veroveren van de wereldtitel ontslagen bij Spanje. Vijf dagen later legde Rubiales zijn functie neer als voorzitter van de Spaanse bond.