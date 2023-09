Ajax-opponent Marseille hoopt met trainer Gattuso op rustiger vaarwater

Olympique Marseille heeft Gennaro Gattuso woensdag aangesteld als nieuwe trainer. De Italiaan is de opvolger van Marcelino, die opstapte na bedreigingen van supporters.

Gattuso werd in januari ontslagen bij Valencia, dat op dat moment net boven de degradatiestreep stond in de Spaanse La Liga. De jaren daarvoor was de voormalige middenvelder actief bij AC Milan, Napoli en Fiorentina.

Marseille, dat vorige week in de Europa League spectaculair met 3-3 gelijkspeelde tegen Ajax, zat zonder trainer nadat Marcelino twee weken geleden was opgestapt. De Spanjaard was pas sinds afgelopen zomer in dienst bij de club uit Zuid-Frankrijk.