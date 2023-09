PSV stuit opmars Go Ahead Eagles en blijft zonder puntenverlies in Eredivisie

Delen via E-mail

PSV heeft woensdag ook de zesde wedstrijd in de Eredivisie gewonnen. De ploeg van trainer Peter Bosz maakte een einde aan de imposante reeks van Go Ahead Eagles: 3-0. Luuk de Jong beleefde een extra heugelijke avond.

De Jong onderstreepte zijn bloedvorm en was met twee treffers de man van de avond. De andere PSV-goal kwam op naam van Guus Til.

De 33-jarige De Jong heeft nu 155 doelpunten in Eredivisie gemaakt. Daarmee is hij Klaas-Jan Huntelaar gepasseerd als topscorer van deze eeuw. Het record van 311 goals van Willy van der Kuijlen op de eeuwige ranglijst blijft nog wel even buiten bereik.