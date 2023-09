Voor Feyenoord telt Klassiekerzege voor twee: 'We wilden hier wéér winnen'

Blij was men bij Feyenoord niet dat De Klassieker uitgespeeld moest worden. Maar de ploeg van trainer Arne Slot gaf het wél extra motivatie om woensdag "wéér" bij Ajax te winnen en daarmee een historische uitslag neer te zetten.

Niet dat Slot na de 0-3-tussenstand van zondag ook maar een spoortje twijfel over zijn ploeg had. Maar de Feyenoord-trainer wist dinsdagavond dat het goed zat, toen hij van twee stafleden hoorde hoe zijn spelersgroep had gereageerd op het nieuws dat de eerder gestaakte Klassieker woensdag moest worden afgemaakt.

"Ik zit niet in de groepsapp, maar ik hoorde vanuit de staf dat de spelers heel sterk de drang hadden geuit om hier nog een keer te winnen", vertelde Slot op de persconferentie, net nadat hij met Feyenoord deel twee met 0-1 had afgesloten. De Rotterdammers boekten zo de grootste uitzege op Ajax (0-4) in de Eredivisie ooit.

De woorden van Slot leken op die van Santiago Giménez tien minuten eerder. "We wilden voor de tweede keer winnen hier. Zo hebben we het benaderd en zo voelde het ook echt. We waren heel gefocust en enorm hongerig om het te laten zien", zei Giménez op de persconferentie.

Natuurlijk, hongerig ogen de spelers van Feyenoord onder Slot eigenlijk altijd. Er zijn verhalen over een 'Breakfast Club', een groepje spelers dat 's ochtends nog voor de training de gym induikt. Daarnaast eist Slot een hoge intensiteit en laat hij geen verslapping toe. Maar deze honger leek óók voort te komen uit een gevoel van onrecht.

Arne Slot won met Feyenoord voor het tweede seizoen op rij in de Johan Cruijff Arena. Foto: Getty Images

Slot noemt voorbereiding 'moeilijk'

Dat kwam alleen al tot uiting bij de manier van juichen van Slot na de 0-4 van Giménez. Slot: "Het gevoel leefde sterk dat ons zondag iets moois is afgepakt. Toen we in Rotterdam aankwamen en een paar duizend mensen ons opwachtten, was het lastig om te genieten. We wisten nog niet wat er over de wedstrijd zou worden besloten."

De Rotterdammers - zondag overduidelijk het grootste (sportieve) slachtoffer van de staking - zagen hun wens niet ingewilligd worden wat betreft het vervolg van de gestaakte wedstrijd. Het standpunt van Feyenoord was duidelijk: 0-3 als eindstand nemen.

Algemeen directeur Dennis te Kloese noemde het maandag in het programma Rondo op Ziggo Sport zelfs nog "de enige juiste uitkomst". Ajax wilde het duel in november uitspelen. De KNVB kwam tot boosheid van Ajax in het midden uit, door het duel woensdag uit te laten spelen. Maar ook Feyenoord was niet écht tevreden.

Slot had het direct na het duel van zondag al gezegd: óók het duel midweeks uitspelen is competitievervalsing, alleen al omdat Ajax het restant van de wedstrijd heel anders kon benaderen. De Amsterdammers wisselden woensdag dan ook een verdediger voor een spits, om direct op de aanval te spelen. "De voorbereiding was erg moeilijk", zei Slot.

'Ik had zelf graag een rustdag gehad vandaag'

"Dit was voor mij ook nieuw, omdat je 35 minuten speelt en met 0-3 voorstaat. Je denkt ter voorbereiding na over wat de tegenstander zou kunnen bedenken. Dat ze aanvallend zouden gaan spelen, stond wel vast. Maar ik wist niet van tevoren wat hun trainer vandaag zou doen."

Ook kon Ajax fit aan het duel beginnen, terwijl de ploeg zondag juist in fysiek mindere staat zou zijn geweest door het midweekse Europa League-duel met Olympique Marseille. En op Feyenoord zelf had het ook invloed. Juist in een week waarin de ploeg geen Champions League-verplichtingen had, moest er alsnog gevoetbald worden.

De strikte planning van Feyenoord, juist een van de pijlers onder het Rotterdamse succes, werd zo behoorlijk door de war geschopt. "Ik had zelf graag een rustdag gehad vandaag, zodat we zaterdag weer fris tegen Go Ahead Eagles aan konden treden. Nu moesten we alsnog spelen."

Al met al voelde het voor Feyenoord in eerste instantie dus als een "moetje". Maar in de dik 73 uur die tussen het moment van definitief staken en het moment van de hervatting van de wedstrijd zaten, veranderde dat gevoel bij Slot en zijn spelers.

Blije Feyenoord-spelers na het derde doelpunt van Santiago Giménez. Foto: Getty Images

'Heb onverstoorbaarheid en persoonlijkheid gezien'

Feyenoord benaderde het duel zoals normaal en ging "gewoon" naar een hotel. En de ploeg van Slot liet het zondag in Amsterdam op het veld zien. Binnen een aantal minuten was het raak voor Giménez, waarna Feyenoord domineerde en de 0-4-overwinning binnenhaalde. Geen toeval, zag Slot.

"Ik denk dat onze groep sinds zondag dichter tot elkaar is gekomen. Ik heb onverstoorbaarheid en persoonlijkheid gezien. Misschien dat je dat in een leeg stadion nog wat meer voelt. De teamspirit was geweldig. We wilden opnieuw winnen en dat is gelukt."