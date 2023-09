Oud-doelman Van Breukelen stopt voor tweede keer als commissaris bij PSV

Hans van Breukelen stopt als commissaris bij PSV. De 66-jarige oud-doelman stelt zich niet verkiesbaar voor een nieuwe termijn, meldt de Eindhovense voetbalclub.

In augustus 2017 moest Van Breukelen vertrekken bij de voetbalbond, waarna hij in 2019 terugkeerde in de rvc van PSV. Het is nog niet bekend wie de opvolger is van de 73-voudig international.