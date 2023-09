PSV zonder Dest en Schouten tegen Go Ahead, Bakayoko opnieuw op de bank

Delen via E-mail

PSV begint woensdag zonder Sergiño Dest en Jerdy Schouten aan het Eredivisie-duel met Go Ahead Eagles. Beide spelers zijn niet fit. Johan Bakayoko moet opnieuw op de bank plaatsnemen.

Dest is ziek en wordt achterin vervangen door Jordan Teze. Ook Schouten is niet fit. Trainer Peter Bosz heeft op het middenveld gekozen voor Ismael Saibari, die dinsdag zijn contract bij de Eindhovenaren nog verlengde tot de zomer van 2028.

Isaac Babadi is ook niet fit en ontbreekt in de wedstrijdselectie, terwijl Armel Bella-Kotchap terugkeert. De verdediger ontbrak afgelopen zaterdag in het duel met Almere City wegens een getrokken verstandskies.