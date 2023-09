Ajax-coach Steijn blijft strijdbaar, maar spelers zijn verdeeld: 'Een moeilijke vraag'

Na de afstraffing tegen Feyenoord (0-4) woensdag neemt de druk op Ajax-trainer Maurice Steijn toe. Terwijl Steven Berghuis geen oordeel over de Hagenaar wilde geven, blijft de coach strijdbaar. "Bij Ajax is er altijd druk."

"Wat ik van de trainer vind? Dat vind ik een moeilijke vraag. Het is niet aan mij om er iets over te zeggen. Daar moeten anderen over oordelen", zei Berghuis na afloop voor de camera van ESPN. Ajax won onder Steijn slechts twee van de zeven wedstrijden en staat na vijf speelrondes op vijf punten.

Ook tegen Feyenoord ging het weer mis. De Rotterdammers waren in het eerste deel van de wedstrijd al met 0-3 te sterk voor Ajax, terwijl Feyenoord er vrijwel direct na de hervatting weer één bij maakte. De Amsterdammers zijn onder trainer Steijn inmiddels afgezakt naar de veertiende plek in de Eredivisie.

Niet alleen de slechte resultaten, maar de manier waarop Ajax speelt geeft te denken. De Amsterdammers ogen als een onsamenhangend geheel en een elftal vol eenlingen, dat achterin enorme ruimtes weggeeft. Net als FC Twente en Olympique Marseille voetbalde Feyenoord woensdag, maar met name zondag kinderlijk eenvoudig door de Ajax-defensie.

Steven Berghuis kan of wil niets zeggen over zijn trainer. Foto: Pro Shots

Druk op Steijn neemt toe

De pijlen richtten zich eerder vooral op (de inmiddels ontslagen) technisch directeur Sven Mislintat, vanwege de aankopen die het tot dusver nog niet laten zien bij Ajax. Daardoor neemt inmiddels ook de druk op Steijn toe. "Ik vind hem (Steijn, red.) op het trainingsveld prima", zei Berghuis.

"We proberen te doen wat hij en zijn staf voordragen, maar daar hebben we het nog wel moeilijk mee. Het plan was niet om na drie minuten weer een tegengoal te krijgen. Er zijn genoeg wapens in dit team, maar vooralsnog hebben we het moeilijk. Dat heeft Feyenoord aardig blootgelegd."

Ook Steijn werd logischerwijs naar zijn positie gevraagd. "Natuurlijk schaam ik me voor een 0-4-nederlaag in mijn eerste Klassieker, maar ik krijg niet het idee dat de groep niet met me verder wil", zei Steijn na afloop op de persconferentie. "Ik heb het ze ook niet gevraagd, maar ik krijg de indruk dat de samenwerking gewoon goed is."

Steven Berghuis en Branco van den Boomen hebben niet dezelfde mening over Steijn. Foto: Getty Images

Van den Boomen steekt hand in eigen boezem

Middenvelder Branco van den Boomen is "positief" over Steijn. "Over zijn eerlijkheid en hoe hij naar de groep is. Waarom zijn plannen niet werken? Dat ligt ook aan onze uitvoering. Er is vertrouwen in deze trainer, in elk geval wel onder de spelers die ik spreek."

De 28-jarige middenvelder zou het dan ook onverstandig vinden als Ajax besluit ook afscheid van Steijn te nemen. "Ja, het plan is vandaag totaal mislukt. Maar het ligt niet aan de trainer dat we zo slecht spelen. Wij spelen zelf als eilandjes en zijn zelf ook verantwoordelijk voor deze situatie."

Steijn,- die niet wilde ingaan op het vertrek van rvc-voorzitter Pier Eringa, bleef na afloop strijdbaar. "Bij Ajax is er altijd druk. Ik heb weinig invloed op wat er met mij gebeurt. Ik ga gewoon weer keihard aan de slag om met Ajax uit de malaise te komen. We moeten ons vasthouden aan die dingen die wél goed gingen."