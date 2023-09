Ajax-trainer Steijn na afgang tegen Feyenoord: 'Blij dat dit afgesloten is'

Ajax ging in de Klassieker tegen Feyenoord over twee dagen kansloos met 0-4 onderuit. Trainer Maurice Steijn is blij dat het erop zit en kijkt vooruit. 'Moeten de ploeg weer bij elkaar rapen voor RKC'

Steijn probeerde met een aanvallende wissel - aanvaller Chuba Akpom in plaats van verdediger Anass Salah-Eddine - de 0-3-achterstand in het restant van de Klassieker om te buigen.

"We wilden iets forceren in het begin. Maar je krijgt meteen een doelpunt tegen en dan is het 0-4 en dan weet je wel dat de wedstrijd definitief gespeeld is. Het was natuurlijk al een hele zware opgave", zei Steijn bij ESPN.

"Wij wilden daar waar het kon voetballen, maar daar kwamen we heel weinig aan toe en dan ga je het proberen met lange ballen. Maar dat was te weinig vandaag."

Ajax leefde onrustig toe naar het restant van de wedstrijd. Zondag na het eerste deel van de Klassieker werd technisch directeur Sven Mislintat ontslagen. Vlak voor de wedstrijd op woensdag werd bekend dat Pier Eringa terugtreedt als rvc-voorzitter.