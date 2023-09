Uitblinker Giménez draagt hattrick op aan God en familie: 'Dit betekent veel'

Met zijn drie doelpunten in De Klassieker werd Santiago Giménez woensdag de eerste Feyenoorder met een hattrick in de Eredivisie op bezoek bij Ajax. De Mexicaan straalde na zijn historische prestatie van oor tot oor.

Dat het een historische hattrick was wist Giménez niet, zo vertelde hij na afloop van het uitspelen van de resterende 35 minuten tegen Ajax. "Het betekent veel voor me. Ik dank God ervoor. Dit laat zien dat alle kinderen moeten blijven geloven, ook in dingen die nog nooit zijn gebeurd", zei Giménez.

De Mexicaan schoot de bal woensdag al na vier minuten achter Ajax-doelman Jay Gorter. Zondag had hij al twee doelpunten gemaakt in de eerste zeventien minuten van de wedstrijd. Giménez tekende daarmee voor zijn eerste hattrick voor in het shirt van Feyenoord, uitgerekend tegen de aartsrivaal.

Bovendien werd de Mexicaan pas de vierde speler die in de Johan Cruijff ArenA namens de tegenstander van Ajax drie doelpunten maakte. "Ik ben een spits en weet dat ik moet scoren. Als je goed speelt, komen de goals vanzelf", zei hij.

Hattrick in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax Ruud van Nistelrooij (PSV, 1999)

Mark van Bommel (PSV, 2005)

Adil Ramzi (FC Utrecht, 2006)

Santiago Giménez (Feyenoord, 2023)

'Dit voelt als een tweede overwinning'

Dat goede spel komt volgens Giménez dan weer deels door hulp van zijn ploeggenoten en trainer Arne Slot. "Zij zorgen dat ik elke dag beter word. Arne is altijd aan het schreeuwen tijdens wedstrijden en heel druk. Maar ik hou ervan, want hij maakt me een betere speler."

Dankzij de goals van de Mexicaan boekte Feyenoord zijn grootste uitzege op Ajax ooit in de Eredivisie. Vorig jaar had de ploeg in de Johan Cruijff ArenA (2-3) mede dankzij een treffer van de spits ook al gewonnen. Giménez vertelt dat de periode tussen het eerste en tweede deel van De Klassieker, die zondag werd gestaakt, moeilijk was voor Feyenoord.

"Maar ik zag hoe hongerig het team was om meer te willen in het tweede deel. En we spelen in de Champions League doordeweeks, dus dit ritme waren we sowieso wel gewend. Ik geloofde er ook in dat we zouden winnen. We hadden zoiets van: we willen twee keer van Ajax winnen. Vandaag voelt het als onze tweede overwinning."

Giménez: 'Willen met Ajax vechten om de bovenste plaatsen' Giménez liet zich na afloop van het duel met Ajax uit over de Amsterdamse aartsrivaal, die in dramatische vorm verkeert en veertiende staat in de Eredivisie. "We weten dat Ajax een groot team is en ik respecteert ze ook. Ik hoop dat ze wel weer in de top kunnen meedoen. We willen juist met ze vechten om de bovenste plaatsen."

Giménez mist zijn vriendin

Na de eerste "overwinning" van zondag deelde Giménez op Instagram een filmpje vanuit de kleedkamer van Feyenoord. Daarop was te zien hoe de spelers een Feyenoord-liedje zongen en feest leken te vieren. Later verwijderde de Mexicaan het filmpje weer, maar op sociale media bleef het rondgaan.

"Dat was een fout, want we hadden nog niet gewonnen. Of Arne (Slot, red.) er iets over heeft gezegd? Nee, ik heb hem er niet over gehoord. Maar ik heb de video toch maar verwijderd", zei Giménez lachend.