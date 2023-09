Memphis raakt wéér geblesseerd en mist Champions League-duel met Feyenoord

Memphis Depay heeft weer een blessure opgelopen bij Atlético Madrid. Het is de zoveelste tegenslag voor de Oranje-international, die zondag juist zijn rentree had gemaakt. Hij is naar verwachting enkele weken uitgeschakeld.

De nieuwe blessure van Memphis betekent dat hij volgende week woensdag het Champions League-duel met Feyenoord mist. Atlético ontvangt de Rotterdammers dan in stadion Wanda Metropolitano.

Volgens Spaanse media heeft Memphis een kuitblessure. "Het baart ons zorgen. Memphis is heel belangrijk voor ons en we hopen dat hij zo snel mogelijk kan herstellen", zei Atlético-trainer Diego Simeone woensdag.

De 29-jarige Memphis was net terug van een hamstringblessure. Hij viel zondag in tijdens de slotfase van de gewonnen stadsderby tegen Real Madrid. Atlético won die wedstrijd met 3-1.

Memphis wordt de laatste jaren geteisterd door blessures. Hij miste daardoor niet alleen een flink aantal wedstrijden in clubverband, maar ook in Oranje. Hij behoorde vanwege zijn hamstringblessure al niet tot de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman voor de komende interlands.