Crisis bij Ajax eist volgend slachtoffer: rvc-voorzitter Eringa treedt terug

Pier Eringa, de voorzitter van de raad van commissarissen (rvc) van Ajax, heeft woensdag besloten om af te treden. De 62-jarige Fries is daarmee de volgende bestuurder die vertrekt bij de club die in een crisis verkeert.

Zondagavond is technisch directeur Sven Mislintat al ontslagen. Eringa zei maandag in een interview met Het Financieele Dagblad nog dat hij niet van plan was te vertrekken, maar hij heeft zich dus bedacht. Hij treedt komende maandag terug.

Eringa was pas een aantal maanden in dienst bij Ajax; de club had hem op 14 maart van dit jaar benoemd. Zijn vertrek komt vlak voor het restant van de gestaakte Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Die ploegen staan woensdag om 14.00 uur tegenover elkaar in een lege Johan Cruijff ArenA.