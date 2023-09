Feyenoorder Giménez doet Ajax met derde goal nog meer pijn in restant Klassieker

Feyenoord heeft woensdagmiddag de eerder gestaakte Klassieker met 0-4 van Ajax gewonnen. Santiago Giménez completeerde in een lege Johan Cruijff ArenA in de ruim 35 resterende minuten zijn hattrick.

Giménez schoot enkele minuten na de hervatting in de 55e minuut raak. Daarmee maakte hij zijn derde doelpunt van de wedstrijd, nadat hij in het eerste deel van het zondag gestaakte duel al tweemaal had gescoord. Ook Igor Paixão was zondag al trefzeker geweest, waardoor Feyenoord met een 0-3-voorsprong begon.

De hoop bij Ajax, dat met Chuba Akpom juist nog met een extra aanvaller startte, was door het pijnlijke begin na de hervatting direct vervlogen. Doelpunten werden er vervolgens niet meer gemaakt. Bij Feyenoord maakte Ayase Ueda nog zijn rentree.

De Klassieker werd zondag na 55 minuten gestaakt, nadat supporters van Ajax voor de tweede keer vuurwerk op het veld hadden gegooid. Vervolgens liep het ook buiten het stadion uit de hand. Voor het duel van woensdag werd gevreesd voor nieuwe rellen, waardoor de politie flink opschaalde. Het bleef rondom de Johan Cruijff ArenA rustig.

Feyenoord won voor het tweede opeenvolgende seizoen in Amsterdam en stijgt naar de derde plek in de Eredivisie. Het in crisis verkerende Ajax blijft door de nederlaag op de veertiende plaats staan met slechts vijf punten. Voor de Amsterdammers wacht zaterdag het uitduel met RKC, terwijl Feyenoord thuis Go Ahead Eagles treft.

Een lege Johan Cruijff ArenA was het decor van de wedstrijd. Foto: ANP

Ajax begint met extra aanvaller

Dat Feyenoord voor het eerst sinds 1987 twee Klassiekers in Amsterdam op rij zou gaan winnen, was na de 0-3-voorsprong van zondag wel zeker. De vraag was of Ajax het de Rotterdammers toch nog lastig kon maken.

De Amsterdammers moesten daarvoor hoe dan ook op de aanval gaan spelen en begonnen met aanvaller Akpom in plaats van verdediger Anass Salah-Eddine, opvallend genoeg degene die zondag na rust inviel. Het gewenste effect had het voor bepaald niet.

Giménez had de bal er na de hervatting al na vier minuten in liggen. De ploeg van Steijn verdedigde net als zondag belabberd, waarna de bal voor de voeten van de Mexicaan kwam, die met de kans wel raak wist. Giménez sloeg zo voor de derde keer toe en schroefde zijn seizoenstotaal op naar negen treffers.

Na het doelpunt van Giménez was de spanning, die er op voorhand al nauwelijks was, helemaal uit de wedstrijd. Ajax probeerde het in de lege Johan Cruijff ArenA nog wel, maar werd amper gevaarlijk.

Ueda maakt rentree bij Feyenoord

Feyenoord, waar Ramiz Zerrouki startte in plaats van Yankuba Minteh, kreeg via Paixão (schot van afstand), Gernot Trauner (kopbal naast) en invaller Ondrej Lingr (intikker net naast) nog kansen op meer. Ondanks een flinke wisselronde bij beide teams werd er in de Johan Cruijff ArenA niet meer gescoord.

De ploeg van Slot zal er niet om hebben gemaald. Feyenoord boekte verspreid over twee delen een dikverdiende overwinning op zijn Amsterdamse rivaal en trok de goede lijn van de voorbije weken door. De ploeg van Slot won de laatste vijf wedstrijden en scoorde daarin 23 keer.