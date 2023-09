Enorme gunfactor voor ingevallen matchwinner Jansen: 'Dit gaat ze nooit vergeten'

Renate Jansen heeft zich dinsdag onsterfelijk gemaakt door met de winnende goal tegen Engeland de olympische droom van Oranje in leven te houden. Het doelpunt wordt de wisselspeelster enorm gegund. "Ze is een zeer gerespecteerde speelster."

Toen dinsdagavond iets voor tienen in Stadion Galgenwaard het laatste fluitsignaal klonk, kwam de Nederlandse ploeg op het veld traditiegetrouw samen in een kring. Maar voor het eerst richtte bondscoach Andries Jonker zich tot Jansen, waarna de speelsters luid applaudisseerden.

De 32-jarige Jansen kroonde zich in de wedstrijd tegen Engeland tot matchwinner. Ze ontving in de negentigste minuut een steekpass van Lieke Martens en maakte het met een hard schot in de korte hoek feilloos af. "Het is ongelooflijk fijn dat ik de waarderende woorden die ik af en toe tegen haar uitspreek nu in de kring kon zeggen", zei Jonker na de wedstrijd.

"Ik ben ongelooflijk blij voor haar dat dit lukte. Het is fantastisch als je de bal zo inschiet op dat moment. Dat gaat ze nooit vergeten. En ik ook niet. Het is een fantastische apotheose van een geweldige avond", zei de bondscoach.

Voor Jansen was de treffer er een die ze wel vaker maakt. Maar dan in dienst van FC Twente, waar ze sinds 2015 speelt. Bij haar club rijgt ze de doelpunten aaneen: vorig seizoen was ze in 29 wedstrijden goed voor 13 goals. Toch moet ze het bij Oranje vooral met invalbeurten doen.

"Dat is gewoon mijn rol", zei Jansen na het duel. "Ik werk hard op de trainingen om de andere meiden beter te maken. En om vooral mezelf beter te maken. Gelukkig voel ik me in dit team gewaardeerd en belangrijk. Ik ben trots dat ik er op zo'n moment voor het team kan staan."

Renate Jansen werd na afloop van de wedstrijd tegen Engeland in het zonnetje gezet. Foto: Getty Images

'Zij wacht op zulke kansen'

Door haar onuitputtelijke inzet is de gunfactor voor Jansen in de spelersgroep groot. "Ze is zó'n teamspeelster", zei Martens na de wedstrijd. "Wij zien natuurlijk op de training dat ze heel belangrijk voor ons is. Ik denk dat zij wacht op zulke kansen. Het is supermooi dat ze in zo'n grote wedstrijd de winnende maakt."

Het is voor Jansen de belangrijkste treffer voor Oranje in haar 58 interlands tellende loopbaan, een stabiele loopbaan met vijf eindtoernooien op rij. Sinds het EK in 2017 zit de aanvaller altijd in de selectie voor een WK, een EK of de Olympische Spelen.

Op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland moest ze het slechts doen met een invalbeurt tegen de Verenigde Staten. "Helaas heb ik haar dat toernooi maar weinig speelminuten kunnen geven", zei Jonker. "Ze is een meid waar ik élke dag op kan rekenen. Die een grote bijdrage levert aan het bij elkaar houden en positief houden van de groep. Ze levert altijd een goed niveau op de training, maar voor een basisplaats zijn anderen iets beter."

Bondscoach Andries Jonker bedankte matchwinner Renate Jansen na het duel. Foto: ANP

Stand groep 1 België 2-4 (+1) Nederland 2-3 (+0) Engeland 2-3 (+0) Schotland 2-1 (-1)

Jansen hoopt op meer speelminuten

Jansen zelf ziet in de voorhoede van Oranje "fantastische concurrentie". Haar rol als wisselspeelster zit haar daardoor naar eigen zeggen niet dwars. "Het is voor mij alleen maar iedere keer een leermoment om me te meten met de besten. Ik werk er gewoon hard voor, meer kan ik niet doen", zei ze.

Al voegde ze daar wel aan toe: "Je wil het vaker op het veld laten zien, dus ik hoop dat ik nu iets meer minuten mag maken. Maar dat is aan de trainer."

Jonker gaat niet over één nacht ijs. "Zo'n coach ben ik niet. Ze is een zeer gewaardeerde speelster en ook een zeer gerespecteerde speelster vanwege haar kwaliteiten. Maar iedereen snapt dat ik op bepaalde posities andere keuzes maak, omdat die nóg iets beter zijn."

Of Jansen meer speelminuten krijgt, zullen we volgende maand zien. Dan staan er twee Nations League-duels met Schotland op het programma. Door de zege op Engeland maakt Oranje nog kans op de groepswinst en daarmee een olympisch ticket.