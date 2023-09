Wiegman gefrustreerd na buitenspelgoal van Nederland: 'Het hele stadion zag het'

Sarina Wiegman was na afloop van de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Engeland niet te spreken over de arbitrage. Bij de eerste goal voor Nederland stond assistgever Daniëlle van de Donk buitenspel, maar het doelpunt telde.

"Ik ben heel erg gefrustreerd dat die goal telde", zei Wiegman op de persconferentie na afloop. "Allereerst ging het niet goed in onze opbouw. Maar het was zo duidelijk dat het buitenspel was. Ik denk dat het hele stadion dat zag."

Na een fout van de Engelse verdediging pikte Van de Donk de bal in de 34e minuut op. Ze bediende Lieke Martens, die fraai binnenschoot.

Uit beelden blijkt dat Van de Donk buitenspel stond, maar de VAR was dinsdagavond niet aanwezig in stadion Galgenwaard en dus werd het doelpunt niet teruggedraaid.

"Ik denk dat we consistentie nodig hebben in het gebruik van de VAR", zei Wiegman. "Niet dat je de ene wedstrijd wel een videoscheidsrechter hebt en de andere wedstrijd weer niet."

Engeland verloor door een late goal van Renate Jansen met 2-1 van Oranje. Foto: Getty Images

'Verlies was zo onnodig'

Engeland, dat afgelopen vrijdag nog met 2-1 van Schotland won, kwam na rust langszij via Alessia Russo. Renate Jansen maakte in de slotminuten de winnende goal namens Oranje.

"Dit verlies is moeilijk te verwerken, vooral omdat het zo onnodig was", vond Wiegman. "In de laatste minuten geven we het gewoon weg. Dat is het teleurstellendste."

"Het was een dom moment. We maakten de verkeerde keuze en toen konden ze counteren. Dat deden ze heel goed. Renate Jansen was weg en maakte het heel goed af. Helaas voor ons."

Oranje deed met de knappe overwinning uitstekende zaken in de Nations League. De oude ploeg van Wiegman houdt zich op groepswinst en daarmee plaatsing voor de Olympische Spelen in Parijs.