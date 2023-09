Jonker had kunnen leven met gelijkspel tegen Engeland: 'Maar geluk dwing je af'

Bondscoach Andries Jonker boekte dinsdag met Oranje een belangrijke Nations League-zege op Engeland. Door een late goal van Renate Jansen gingen de drie punten naar Nederland, al had Jonker het niet onterecht gevonden als dat er maar één was geweest.

Jonker was na afloop van de 2-1 zege erg te spreken over het spel van zijn ploeg. "Ik heb in de eerste helft genoten van ons elftal. We hebben een aantal kansen gecreëerd en we scoorden. Al zou je kunnen zeggen dat het buitenspel was", zei Jonker met een knipoog op de persconferentie na afloop van de wedstrijd.

Na een fout in de Engelse verdediging pikte Daniëlle van de Donk de bal in de 34e minuut op, waarna Lieke Martens de bal binnenschoot. Achteraf gezien stond Van de Donk buitenspel, maar een videoscheidsrechter ontbrak bij het Nations League-duel en dus telde het doelpunt.

"In alle eerlijkheid: ik had gevlagd", zei Jonker. "Maar we hadden wel recht op een goal."

Na rust kwam Engeland beter in de wedstrijd, wat resulteerde in de gelijkmaker van Alessia Russo na ruim een uur spelen. "We hebben geknokt voor elke meter en daar waar mogelijk geprikt. Maar die gelijkmaker was verdiend."

Bondscoach Andries Jonker viert na afloop met zijn ploeg de zege. Foto: Getty Images

'Apotheose van een mooie avond'

Met het inbrengen van Renate Jansen plaatste Jonker een gouden wissel. In de 90e minuut schoot de routinier van FC Twente het Nederlands elftal naar de overwinning.

"Als je de bal er zo in schiet op dat moment, dat is fantastisch. Het is de apotheose van een mooie avond. Als het gelijk was geweest, had ik daarmee kunnen leven. Maar aan de andere kant: geluk dwing je af, je moet er alles voor doen."

Door de overwinning heeft Oranje nog zicht op een olympisch ticket. Groepswinst geeft toegang tot de finaleronde van de Nations League, waarna een finaleplaats een ticket voor de Spelen betekent.

"We hebben nu alles weer in eigen hand. Vier overwinningen en we gaan naar Parijs. Dat is wel fijn na de nederlaag tegen België. Ik ben een positieve coach, die altijd mogelijkheden ziet. Die altijd licht in de tunnel probeert te zien. Dat is nu niet zo moeilijk."