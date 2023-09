Ten Hag met B-ploeg Manchester United simpel naar volgende ronde League Cup

Delen via E-mail

Manchester United heeft zich dinsdag geplaatst voor de achtste finales van de League Cup. De ploeg van trainer Erik ten Hag rekende overtuigend af met Crystal Palace: 3-0. De Nederlandse coach zag flink wat B-keuzes aan het werk.

Hoewel Manchester United en Crystal Palace nauwelijks voor elkaar onder doen in de Premier League - ze staan respectievelijk negende en tiende - was er dinsdag in de League Cup sprake van een aardig kwaliteitsverschil. Het stond halverwege 2-0 door goals van Alejandro Garnacho en Casemiro.