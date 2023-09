Barcelona dreigt koppositie La Liga kwijt te raken door misstap op Mallorca

Barcelona heeft dinsdag in La Liga dure punten gemorst. De ploeg van trainer Xavi bleef in de uitwedstrijd tegen laagvlieger Real Mallorca steken op 2-2. Daardoor ligt de koppositie in de Spaanse competitie voor het oprapen.

Barcelona holde op het Spaanse eiland voortdurend achter de feiten aan. Al na acht minuten werkte Vedat Muriqi van dichtbij de 1-0 tegen de touwen. Raphinha schoot in de 41e minuut de gelijkmaker binnen, maar nog voor het rustsignaal tekende Abdón Prats voor de 2-1.

In de tweede helft begon Barcelona aan de achtervolging, die bleef steken bij de 2-2 van invaller Fermín López. De Catalanen gaan door het pijnlijke gelijkspel nog wel aan de leiding in La Liga, maar zowel Girona als Real Madrid kan daar woensdag met een overwinning overheen.

Bij Barcelona was Frenkie de Jong er niet bij. De middenvelder kampt met een enkelblessure, waardoor hij vermoedelijk ook ontbreekt in de EK-kwalificatiewedstrijden van Oranje tegen Frankrijk (13 oktober) en Griekenland (16 oktober).

Eerder op de avond haalde Sevilla met 5-1 uit tegen Almeria. Youssef En Nesyri, Dodi Lukebakio, Suso, Erik Lamela en Kike Salas scoorden voor de thuisploeg, terwijl de Colombiaan Luis Suárez namens de hekkensluiter iets terugdeed.