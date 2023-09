Oranje verslaat Engeland van Wiegman en houdt olympische droom levend

Nederland heeft dinsdag in de Nations League een knappe 2-1-zege geboekt op Engeland. De ploeg van bondscoach Andries Jonker houdt daarmee zicht op een olympisch ticket.

Het duel met Engeland werd - zeker na de nederlaag op België van afgelopen vrijdag (1-2) - aangestipt als cruciaal. Op papier strijden Nederland en Engeland om de groepswinst en daarmee een kans op een olympisch ticket.

In die wetenschap begon Oranje voortvarend aan het duel met Engeland, waar oude bekende Sarina Wiegman aan het roer staat.

Na een boeiende openingsfase in een uitverkochte Galgenwaard was het na ruim een half uur spelen raak voor Nederland. Door een verdedigende fout aan Engelse zijde kon Daniëlle van de Donk de bal oppikken, waarna Lieke Martens de bal beheerst binnen krulde. Van de Donk stond buitenspel, maar door het ontbreken van de VAR werd het doelpunt goedgekeurd.

In het begin van de tweede helft namen de Engelsen het initiatief. Daphne van Domselaar hield haar ploeg een paar keer knap op de been, maar was kansloos toen een van richting veranderde pass bij Alessia Russo belandde: 1-1.

De wedstrijd leek in een gelijkspel te eindigen, maar invaller Renate Jansen stak daar een stokje voor. De aanvaller maakte het na een steekpass van Lieke Martens uitstekend af met een hard schot hoog in het doel.

Door de overwinning houdt Oranje zicht op de groepswinst en daarmee een plek in de finaleronde van de Nations League. Als Nederland tot de finale reikt, mag het deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs. Oranje speelt op 27 en 31 oktober tegen Schotland (thuis en uit) de volgende Nations League-wedstrijden.

Daphne van Domselaar keerde tegen Engeland weer terug in de basis bij Nederland. Foto: Pro Shots

Van Domselaar weer op doel bij Oranje

Daphne van Domselaar keerde dinsdag terug onder de lat bij Oranje. De eerste keeper was net als tweede keus Lize Kop niet fit genoeg voor het duel van afgelopen vrijdag in België. Daardoor maakte Jacintha Weimar haar debuut, maar dat duel eindigde door een fout van de keeper in een 1-2-nederlaag.

Om zicht te houden op groepswinst, moest eigenlijk wel van Engeland gewonnen worden in De Galgenwaard. De wil om te winnen was vanaf minuut één zichtbaar bij de ploeg van Jonker. In een kolkende Galgenwaard kwam Oranje een paar keer gevaarlijk in de buurt van het doel van de verliezend WK-finalist.

In de 34e minuut opende Oranje de score. Na een verdedigende fout pikte Van de Donk de bal op, waarna Lieke Martens beheerst binnenschoot. Ook al stond Van de Donk buitenspel, door het ontbreken van de VAR werd het doelpunt goedgekeurd.

Daarna lag het initiatief bij Engeland, dat op slag van rust meerdere kansen kreeg om op 1-1 te komen. Een schot van Daly belandde op de paal en Van Domselaar bewees daarna met twee knappe reddingen haar waarde voor Oranje. Op slag van rust kreeg Lineth Beerensteyn de uitgelezen kans om de score te verdubbelen, maar haar schot spatte uiteen op de lat.

Het was voor Sarina Wiegman haar eerste wedstrijd op Nederlandse bodem sinds ze bij Engeland werkzaam is. Foto: Getty Images

Engeland beter uit kleedkamer

Na rust lag het initiatief bij Engeland. De 23.750 toeschouwers in Utrecht hielden hun adem in toen Lauren Hemp het doel Van Domselaar onder vuur nam. Sherida Spitse voorkwam een tegendoelpunt door de bal weg te rossen.

Een fractie later stuurde Lieke Martens met een prachtige steekpass Beerensteyn weg. Haar schot ging op de paal, maar toen was de vlag voor buitenspel al omhoog gegaan. Tien minuten na rust hield Van Domselaar haar ploeg met een prachtige redding op het schot van Hemp op de been.

Het offensief van Engeland werd in de 63e minuut beloond, toen Russo een van richting veranderde pass in het Nederlandse doel schoof.

Oranje liet zich niet wegspelen en kwam via Beerensteyn en Martens gevaarlijk voor het Engelse doel. De wedstrijd leek in een gelijkspel te eindigen, maar invaller Jansen liet De Galgenwaard in de 90e minuut juichen met een schot in de kruising: 2-1.