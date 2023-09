Dramatisch debuut kost Weimar plek in Oranjeselectie: 'Beste voor het elftal'

Er ontbreekt dinsdag een opvallende naam in de Oranjeselectie voor het Nations League-duel met Engeland. Bondscoach Andries Jonker passeert keeper Jacintha Weimar vanwege haar blunder tegen België. "Ik moet een harde beslissing nemen."

Weimar debuteerde vrijdag in Oranje als vervanger van de geblesseerde Daphne van Domselaar. Er leek weinig aan de hand in de uitwedstrijd tegen België, tot de blessuretijd van de tweede helft aanbrak. De 25-jarige Feyenoord-keeper ging de mist in en was daarmee verantwoordelijk voor de 2-1-nederlaag.

"Ze heeft natuurlijk een foutje gemaakt", blikte Jonker dinsdag terug voor de camera van de NOS. "Dat kost ons een punt."

De bondscoach nam een rigoureus besluit en liet Weimar buiten de selectie. De herstelde Van Domselaar staat tegen Engeland op doel, terwijl reservekeepers Barbara Lorsheijd en Daniëlle de Jong op de bank zitten. Dit tweetal heeft opvallend genoeg geen van beiden ooit in Oranje gespeeld.

'Pijnlijk dat ik haar pijn doe'

"Ik moet een harde beslissing nemen", vertelde Jonker over het passeren van Weimar. "Het doet me zeer dat ik haar daarmee pijn doe. Dat is zuur. Maar dit is wel het beste voor het elftal."

"Ik ben overtuigd van haar. Ik heb zeven, acht weken van haar genoten. Elke dag. Aan de andere kant mag ik niet van haar verwachten dat ze binnen drie dagen in staat is om een topprestatie te leveren in een grote wedstrijd als dit."