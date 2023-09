PSV-trainer Bosz prijst Go Ahead: 'Mag het niet zeggen, maar is een leuke ploeg'

PSV-trainer Peter Bosz is in aanloop naar het Eredivisie-duel met Go Ahead Eagles lovend over de Deventenaren. De oefenmeester denkt dat PSV op zijn best moet zijn om van Go Ahead te winnen.

"Ik schijn het niet te mogen zeggen, maar daar heb ik lak aan. Ik vind echt dat Go Ahead een leuke ploeg heeft", zei Bosz dinsdag op de persconferentie in aanloop naar de inhaalwedstrijd tegen Go Ahead. "Zij durven te voetballen."

Met die uitspraak doelde Bosz waarschijnlijk op de woorden van Willem van Hanegem. Die verbaasde zich in zijn column in het Algemeen Dagblad openlijk over het ophemelen van Go Ahead.

Bosz trekt zich niets aan van de woorden van Van Hanegem. "Tegen zulke ploegen moet je echt goed druk zetten, anders spelen ze eronderuit. Daarom vind ik Go Ahead ook leuk om naar te kijken", zei de 59-jarige trainer.

PSV kreeg tot nu toe pas één doelpunt tegen in vijf duels. Als keeper Walter Benítez woensdag zijn doel schoonhoudt, evenaren de Eindhovenaren hun prestatie uit de seizoenen 2002/2003 en 2007/2008. Beide seizoenen werd PSV landskampioen.