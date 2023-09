Keeper Van Domselaar keert terug in basis Oranje voor kraker tegen Engeland

Daphne van Domselaar keert terug onder de lat bij Oranje voor het Nations League-duel met Engeland. Verder kiest bondscoach Andries Jonker voor dezelfde basis als tegen België.

Van Domselaar was niet fit genoeg voor de wedstrijd van vrijdag tegen België (1-2 verlies). Omdat ook tweede keus Lize Kop ontbrak in de wedstrijdselectie, maakte Jacintha Weimar haar debuut.

De keeper van Feyenoord beleefde geen gelukkige start van haar interlandloopbaan. Oranje was op voorhand favoriet in de eerste Nations League-wedstrijd, maar slaagde er niet in door de Belgische muur te breken. Diep in blessuretijd greep België de winst. Weimar ging bij de beslissende goal in de fout.

Net als in de wedstrijd tegen België start Caitlin Dijkstra achterin naast Dominique Janssen. Dijkstra neemt de plek in van Stefanie van der Gragt, die na het afgelopen WK haar carrière beëindigde.

Wedstrijd tegen Engeland cruciaal voor Spelen

Op papier gaat de strijd om groepswinst tussen Nederland en Engeland. De ploeg van Sarina Wiegman won afgelopen vrijdag wél, met 2-1 van Schotland. Bij een nederlaag in De Galgenwaard wordt plaatsing voor de Spelen een lastig verhaal voor de ploeg van Jonker.

Alleen groepswinst geeft toegang tot de finaleronde van de Nations League. Een plek in de finale is goed voor een olympisch ticket. Er is één uitzondering: als gastland Frankrijk ook de finale haalt, mag de winnaar van de troostfinale ook volgend jaar naar de Spelen van Parijs. Maar dan zal dus wel de groep gewonnen moeten worden.

In totaal speelt iedere ploeg zes wedstrijden. Nederland neemt het volgende maand twee keer op tegen Schotland, op 27 oktober en 31 oktober.

Wiegman terug op Nederlandse bodem

De vorige wedstrijd tegen Engeland was op 24 juni vorig jaar. In de oefeninterland ging Oranje met 5-1 onderuit. Afgelopen zomer loodste Wiegman haar ploeg nog naar de WK-finale, terwijl Oranje strandde in de kwartfinales.