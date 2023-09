PSV beloont talentvolle Saibari met nieuw contract tot 2028

PSV heeft het contract van Ismael Saibari verlengd tot 2028. De 22-jarige aanvallende middenvelder maakt dit seizoen onder trainer Peter Bosz een sterke ontwikkeling door en wordt daarvoor beloond.

Ernest Stewart, directeur voetbalzaken, laat ook weten blij te zijn met de contractverlenging. "Ismael is niet alleen technisch begaafd. Hij is leergierig, stressbestendig en bovenal uiterst gedreven. Die combinatie maakt hem een speler die we absoluut langer wilden vastleggen."

De in Nijmegen geboren Babadi liet zich in de voorbereiding gelden. Hij scoorde in de voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz. Er staat naar verluidt op korte termijn een gesprek gepland met zijn management. Het huidige contract van Babadi loopt in 2024 af.