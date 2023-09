Klassieker definitief woensdag uitgespeeld, Ajax ziet af van juridische stappen

Delen via E-mail

Ajax ziet af van juridische stappen tegen de KNVB. De club overwoog een stap naar de rechter vanwege het besluit om Ajax-FC Volendam te verplaatsen zodat het restant van de gestaakte Klassieker woensdagmiddag uitgespeeld kan worden.

"Ajax acht, na advies te hebben ingewonnen en vervolgens overlegd te hebben met FC Volendam, de gang naar de rechter niet in te zetten in het belang van de Eredivisie", meldt de club dinsdag in een verklaring.