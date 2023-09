Feyenoord wil De Kuip kopen: 'De huidige situatie is natuurlijk niet ideaal'

Feyenoord wil zelf eigenaar van De Kuip worden. Algemeen directeur Dennis te Kloese vindt het kopen van het stadion een logische vervolgstap in de opmars van de Rotterdamse club.

De 86 jaar oude Kuip wordt momenteel beheerd door Stadion Feijenoord. Feyenoord huurt het stadion, maar Te Kloese wil af van deze constructie. "Dit is ons stadion. Hier kunnen we voor een lange tijd zitten, bouwtechnisch gezien. Daar moeten we ons op focussen", zei Te Kloese bij het tv-programma Rondo.

Te Kloese gaf in januari al aan dat Feyenoord dacht aan het kopen van De Kuip. "Eigenaar worden van het stadion is zeker een overweging. Maar we moeten daar goed over nadenken", zei de directeur. "Er liggen nog een aantal rekeningen die opgelost moeten worden. Dat moet niet ten koste van de club gaan."