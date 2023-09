Feyenoord baalt dat Klassieker uitgespeeld wordt: 'Enige juiste is 0-3-eindstand'

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese is teleurgesteld over het besluit van de KNVB om de zondag gestaakte Klassieker tegen Ajax uit te laten spelen. Hij vindt dat de voetbalbond had moeten besluiten de 0-3-tussenstand ook als eindstand te beschouwen.

"De enige juiste uitkomst was een 0-3-eindstand", zei Te Kloese maandagavond in het programma Rondo op Ziggo Sport. "Voor ons was dat een serieuze optie. Wij hebben echt geprobeerd ons daar sterk voor te maken. Dit was hét moment om dit een keer te doen."

De KNVB besloot maandag dat het restant van de gestaakte Klassieker tussen Ajax en Feyenoord komende woensdag vanaf 14.00 uur voor lege tribunes wordt uitgespeeld. Ajax is daar niet blij mee en overweegt juridische stappen, terwijl ook FC Volendam boos was.

Ook Te Kloese was dus niet blij, aangezien het de voorbereiding van de ploeg van trainer Arne Slot verstoort. "Ik leef met hem mee. Hij moet zijn hele plan overboord gooien. We spelen volgende week tegen Atlético. Die heb ik gisteren tegen Real Madrid zien spelen. Nou, ga er maar aanstaan."

"We hebben een oefenwedstrijd voor morgen (tegen NAC Breda, red.) moeten afzeggen", vervolgt Te Kloese. "We hadden een aantal spelers minuten willen geven. Juist de planning en structuur die er bij ons in zit, is een van onze winstpunten. Daar zijn we nu in benadeeld. Er zijn geen winnaars."