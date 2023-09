Dick Advocaat praat met Curaçao en lijkt tóch weer aan nieuwe klus te beginnen

Na een periode bij de amateurs van DSVP vroeg Michels in 1984 aan Advocaat of hij zijn assistent wilde worden bij Oranje.

Na een periode bij de amateurs van DSVP vroeg Michels in 1984 aan Advocaat of hij zijn assistent wilde worden bij Oranje. © Hollandse Hoogte

In zijn prille jaren als oefenmeester was Advocaat werkzaam bij HFC Haarlem en SVV.

In zijn prille jaren als oefenmeester was Advocaat werkzaam bij HFC Haarlem en SVV. © ANP

Begin 2010 fungeerde Advocaat al eens als tussenpaus bij AZ. Destijds was hij ook bondscoach van België, een baan die hij even later verruilde voor dezelfde functie bij Rusland.

Begin 2010 fungeerde Advocaat al eens als tussenpaus bij AZ. Destijds was hij ook bondscoach van België, een baan die hij even later verruilde voor dezelfde functie bij Rusland. © ANP

In de zomer van 2012 keerde Advocaat terug naar PSV. Het enige zilverwerk waarop beslag werd gelegd was de Johan Cruijff Schaal.

In de zomer van 2012 keerde Advocaat terug naar PSV. Het enige zilverwerk waarop beslag werd gelegd was de Johan Cruijff Schaal. © ANP

Na enkele maanden rust trad Advocaat in oktober 2013 in dienst bij AZ, als opvolger van de ontslagen Gertjan Verbeek.

Na enkele maanden rust trad Advocaat in oktober 2013 in dienst bij AZ, als opvolger van de ontslagen Gertjan Verbeek. © Hollandse Hoogte

Vervolgens trad Advocaat in dienst bij de Servische voetbalbond, waar hij in november al weer opstapte als bondscoach.

Vervolgens trad Advocaat in dienst bij de Servische voetbalbond, waar hij in november al weer opstapte als bondscoach. © ANP

In maart 2015 ging Advocaat aan de slag bij Sunderland om de Engelse club voor degradatie te behoeden. Dat lukte, waarna hij voor een jaar bijtekende. Na zes wedstrijden in het seizoen 2015/2016 stapte Advocaat toch voortijdig op.

In maart 2015 ging Advocaat aan de slag bij Sunderland om de Engelse club voor degradatie te behoeden. Dat lukte, waarna hij voor een jaar bijtekende. Na zes wedstrijden in het seizoen 2015/2016 stapte Advocaat toch voortijdig op. © ANP

De oefenwedstrijd in en tegen Roemenië was de laatste interland voor de 70-jarige Advocaat als bondscoach van Oranje. Hij ging daarna bij Sparta aan de slag.

De oefenwedstrijd in en tegen Roemenië was de laatste interland voor de 70-jarige Advocaat als bondscoach van Oranje. Hij ging daarna bij Sparta aan de slag. © ANP