Jong Ajax geeft tegen FC Eindhoven in blessuretijd eerste zege uit handen

Jong Ajax heeft de eerste overwinning van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie maandag vlak voor tijd uit handen gegeven. De ploeg van trainer Dave Vos speelde in Amsterdam met 1-1 gelijk tegen FC Eindhoven.

Onder toeziend oog van interim-directeur Jan van Halst, die zondagavond ingreep bij Ajax door technisch directeur Sven Mislintat te ontslaan, schoot Jayden Banel in de 38e minuut fraai raak van buiten het strafschopgebied. Anass Salah-Eddine gaf de assist, nadat hij een dag eerder nog namens de hoofdmacht mocht invallen in de bij een 0-3-stand gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord.

In de tweede helft werd een doelpunt van Gabriel Misehouy afgekeurd, waardoor een tweede Amsterdamse goal uitbleef. FC Eindhoven leek ook niet meer te gaan scoren, maar sloeg in de 92e minuut toe via een rake vrije trap van Ozan Kökçü. De middenvelder vuurde de bal achter doelman Diant Ramaj, die in de basis stond bij Jong Ajax.