Rvc-voorzitter Eringa denkt niet aan vertrek bij Ajax: 'Wat los je daarmee op?

Pier Eringa, de voorzitter van de raad van commissarissen (rvc) van Ajax, is niet van plan om op te stappen. De 62-jarige Fries stelt dat een vertrek de chaos bij de 36-voudig landskampioen niet oplost.

"In de chaotische fase waarin we zitten is het belangrijk dat er bestuurlijke rust en continuïteit is", zegt Eringa, die pas een aantal maanden rvc-voorzitter is, maandag in een interview met Het Financieele Dagblad.