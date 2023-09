Voormalig Eredivisie-spits Marcus Berg (37) zet punt achter loopbaan

Voormalig FC Groningen- en PSV-spits Marcus Berg heeft maandag op 37-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière gezet. De Zweed houdt ermee op vanwege rugproblemen, die hem al een tijdje aan de kant hielden.

Berg werd in de zomer van 2007 door FC Groningen naar Nederland gehaald. Met een bedrag van 4 miljoen euro geldt hij nog altijd als recordaankoop van 'De Trots van het Noorden'. Hij beleefde met 44 doelpunten in 69 officiële wedstrijden een zeer succesvolle Groningse tijd.

In het seizoen 2010/2011 kwam Berg op huurbasis uit voor PSV. In Eindhovense dienst was de spits goed voor 11 doelpunten in 44 officiële duels. Na dat seizoen keerde hij weer terug naar HSV.