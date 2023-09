Oranje wil oude bekende Wiegman pijn doen: 'Moeten vol voor de zege gaan'

De Oranjevrouwen kennen het belang van de speciale thuiswedstrijd tegen het Engeland van Sarina Wiegman dinsdag in de Nations League. De ploeg van bondscoach Andries Jonker kan een zege goed gebruiken om in de race voor een olympisch ticket te blijven.

"Ze betekent veel voor ons. We hebben haar lange tijd als coach gehad en ze heeft veel voor ons gedaan. Het wordt leuk om elkaar te zien. We zullen wel wat grapjes over en weer maken", zei Sherida Spitse een dag voor het duel met Engeland in de Nations League over Wiegman, die tussen 2017 en 2021 coach was van het Nederlands elftal.

Het was een succesvolle periode waarin ze met Oranje in 2017 het EK won en in 2019 de WK-finale haalde. Jonker kent Wiegman al langer en vindt de wedstrijd van dinsdag ook speciaal. "We kennen elkaar al sinds halverwege jaren negentig en hebben altijd contact gehouden. Ik denk niet dat we elkaar tijdens de wedstrijd nog kunnen verrassen", lachte Jonker.

Spitse verwacht een warm welkom voor Wiegman in de uitverkochte Galgenwaard in Utrecht. "Sarina is in Nederland een grote naam. Ze heeft heel veel gedaan voor Oranje en het vrouwenvoetbal. Ik denk dat iedereen positief zal zijn. Niemand gaat met dingen gooien. Iedereen houdt van haar."

Naast de sentimentele kant vanwege de connectie met Wiegman heeft het duel met Engeland voor Oranje ook een sportieve kant. De ploeg van Jonker moet zich herstellen van de pijnlijke nederlaag van vrijdag op bezoek bij België (2-1), waarmee zij slecht begon in de Nations League.

Jonker wacht doktersadvies over Van Domselaar af Bondscoach Andries Jonker kon nog niet vertellen of keeper Daphne van Domselaar tegen Engeland kan spelen. Ze ontbrak (net als tweede keeper Lize Kop) tegen België, waardoor derde keeper Jacintha Weimar startte. "Vanochtend heeft Daphne met de groep meegetraind. Ik ben nog in afwachting van het oordeel van de dokter of ze kan keepen of niet." De inzetbaarheid van aanvaller Katja Snoeijs is door een handblessure twijfelachtig.

'Zo slecht waren we niet'

Na afloop van het duel met België was er kritiek op het spel van Oranje. Spitse maakte op de persconferentie duidelijk dat ze het daar niet volledig mee eens was. "Zo slecht als jullie (de pers, red.) ons vonden, waren we niet. Als we van al onze kansen die we hebben gekregen er gewoon drie hadden gemaakt, was het een heel andere wedstrijd geworden. Tegen Engeland gaan we weer volle bak voor de winst."

Tegen de ploeg van Wiegman, die vorige maand de WK-finale verloor van Spanje (1-0), lijkt de ploeg van Jonker een overwinning nodig te hebben om kans te houden op plaatsing voor de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar. In de Nations League-poule moet Nederland eerste worden en dus boven Engeland blijven, dat vrijdag begon met een overwinning op Schotland (2-1).

"We hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt met die nederlaag tegen België. Bij Engeland gaat het sinds vlak voor het WK moeizaam, maar ze winnen wél. We moeten dus op jacht gaan naar de zege. Mijn speelsters willen graag naar de Spelen. Ik moet ze qua motivatie wat kalmeren", zei Jonker.

Het allerliefst was Oranje voor het eerst in De Kuip of de Johan Cruiff ArenA op jacht gegaan naar een zege, maar het duel wordt gespeeld in de kleinere Galgenwaard. Jonker: "Er was met dit affiche op het programma geen beter moment geweest om voor het eerst in een van die twee stadions te spelen. Ik heb dat ook neergelegd na de loting. Maar het was helaas niet mogelijk."