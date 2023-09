Klassieker wordt woensdagmiddag uitgespeeld, Ajax overweegt rechtszaak

Delen via E-mail

De KNVB heeft maandag bepaald dat het restant van de gestaakte Klassieker tussen Ajax en Feyenoord komende woensdag vanaf 14.00 uur voor lege tribunes wordt uitgespeeld. Ajax is daar niet blij mee en overweegt juridische stappen.

Er lagen drie opties op tafel bij de KNVB. Het duel kon bij een stand van 0-3 worden uitgespeeld, Feyenoord kon als winnaar worden uitgeroepen of de wedstrijd moest in zijn geheel opnieuw worden afgewerkt.

De bond heeft, zoals gebruikelijk bij gestaakte duels, voor de eerste optie gekozen. Het betekent Ajax-FC Volendam, dat eigenlijk komende woensdag op het programma stond, naar een later moment wordt verschoven.

Ajax kan zich niet vinden in de keuze van de KNVB en overweegt een rechtszaak. De Amsterdamse club wil dat De Klassieker begin november wordt uitgespeeld tijdens een bekerronde waaraan zowel Ajax als Feyenoord niet meedoet. FC Volendam speelt dan wél.

"Het competitie- en bekerprogramma wordt nu door de KNVB voor vier clubs aangepast vanwege het laten uitspelen van een gestaakt duel", meldt Ajax in een verklaring. "Niet alleen de clubs, maar ook de supporters zijn hier de dupe van."

Ook FC Volendam is niet blij. De club zegt te zijn overvallen door het besluit van de KNVB en meldt in een verklaring "de rechten van de club te onderzoeken". "Dít is pas competitievervalsing", zegt voorzitter Jan Smit op sociale media. Hij refereert daarmee aan uitspraken van Feyenoord-coach Arne Slot na de gestaakte Klassieker.