Ajax-Feyenoord wordt komende woensdagmiddag zonder publiek uitgespeeld

Het restant van de gestaakte Klassieker tussen Ajax en Feyenoord wordt komende woensdag uitgespeeld. Beide ploegen staan vanaf 14.00 uur voor lege tribunes tegenover elkaar.

De Klassieker werd zondag na 55 minuten bij een 0-3-stand definitief gestaakt nadat er door Ajax-supporters tot tweemaal toe vuurwerk op het veld was gegooid. Vervolgens liep het ook buiten de Johan Cruijff ArenA uit de hand.

Bij de KNVB lagen er drie opties op tafel. Het duel kon bij een stand van 0-3 worden uitgespeeld, Feyenoord kon als winnaar worden uitgeroepen of de wedstrijd moest in zijn geheel opnieuw worden afgewerkt.

De voetbalbond heeft, zoals gebruikelijk bij gestaakte duels, voor de eerste optie gekozen. "Het uitgangspunt is dat de competitie zo eerlijk mogelijk moet verlopen en een duel dus het liefst op het veld wordt beslist. De wedstrijd moet dan op de kortst mogelijke termijn worden hervat", verklaart de KNVB de keuze.

Het betekent wel dat de wedstrijd tussen Ajax en FC Volendam naar een later moment wordt verschoven. Dat duel stond eigenlijk komende woensdag op het programma. Het is nog niet bekend wat de nieuwe datum van die wedstrijd is.