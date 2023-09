Oranje mist Frenkie de Jong zo goed als zeker tegen Frankrijk en Griekenland

Oranje kan in de EK-kwalificatiewedstrijden volgende maand tegen Frankrijk en Griekenland zo goed als zeker niet beschikken over Frenkie de Jong. FC Barcelona-trainer Xavi verwacht dat de middenvelder niet op tijd hersteld is van zijn enkelblessure.

De Jong viel zaterdagavond geblesseerd uit tijdens de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd van Barcelona tegen Celta de Vigo. Spaanse media meldden kort daarna al dat de middenvelder wekenlang aan de kant zal staan en dat werd maandag bevestigd door Xavi.

De blessure van De Jong is een enorme tegenvaller voor bondscoach Ronald Koeman, die de 54-voudig international in maart ook al miste in de met 4-0 verloren uitwedstrijd van Oranje tegen Frankrijk. Op 13 oktober speelt Nederland in de Johan Cruijff ArenA tegen Frankrijk. Drie dagen later wacht in Athene de confrontatie met Griekenland.

Vrijdag maakte Koeman zijn voorselectie voor de twee interlands bekend en daar zat De Jong uiteraard nog bij. De andere middenvelders in het voorlopige keurkorps van Koeman zijn Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (RB Leipzig), Joey Veerman (PSV) en Mats Wieffer (Feyenoord).

Stand groep B Frankrijk 5-15 (+11) Nederland 4-9 (+3) Griekenland 5-9 (+5) Ierland 5-3 (-2) Gibraltar 5-0 (-17)

'Het is een aderlating'

Ook voor Barcelona is de blessure van de 26-jarige De Jong een domper. "Het is een aderlating, Frenkie is een belangrijke speler voor ons", zei Xavi maandag op een persconferentie. "We zullen zien hoe het na de interlandperiode met hem gaat."

De Jong is een vaste kracht op het middenveld van Barcelona, dat dinsdagavond tegen Real Mallorca speelt en vrijdag Sevilla treft. De Jong mist ook de Champions League-wedstrijd op 4 oktober uit tegen FC Porto.