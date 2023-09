Vijftien arrestaties bij Klassieker tussen Ajax en Feyenoord, twee agenten gewond

Delen via E-mail

Bij De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord zijn zondag vijftien aanhoudingen verricht. Twee agenten raakten gewond toen ze met stenen werden bekogeld. Een van hen moest ter controle naar het ziekenhuis.

Zes personen zijn aangehouden voor het gooien van stenen. Ook de bierbekergooier in de Johan Cruijff ArenA is een van de aangehouden verdachten. De overige verdachten zijn aangehouden voor het gooien van vuurwerk of het verstoren van de openbare orde, meldt de politie maandag.