Ajax biedt alle toeschouwers bij Klassieker per mail excuses aan voor rellen

Ajax heeft maandag per mail excuses aangeboden aan alle toeschouwers die zondag aanwezig waren bij de ontspoorde Klassieker tegen Feyenoord (0-3). Dat duel werd na twee vuurwerkincidenten gestaakt, waarna het buiten de Johan Cruijff ArenA erg onrustig was.

"De gebeurtenissen in en rondom de Johan Cruijff ArenA hebben gistermiddag voor een zeer vervelende situatie gezorgd", schrijft Ajax.

"Daarvoor bieden wij onze welgemeende excuses aan. De zorgen die jullie in en rond het stadion hebben ervaren, gaan ons erg aan het hart. Nogmaals excuses en dank voor jullie onvoorwaardelijke steun."

Supporters bestormden na de wedstrijd de ingang van de Johan Cruijff ArenA. Er werden stenen, flessen en vuurwerk naar de ME gegooid, die uiteindelijk traangas gebruikte om de orde te herstellen. Zondag zijn tijdens en na het duel in totaal vijftien verdachten aangehouden.

Ajax nam zondagavond al afstand van het wangedrag van de desbetreffende supporters. "Dit is niet het gedrag dat bij Ajax hoort. Teleurstelling over de slechte seizoensstart is volkomen begrijpelijk, maar mag nooit de aanleiding zijn voor ordeverstoringen."