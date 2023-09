Shane Kluivert treedt in voetsporen van vader met contract bij FC Barcelona

Delen via E-mail

Shane Kluivert heeft maandag zijn eerste contract bij FC Barcelona getekend. De zestienjarige jeugdinternational treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Patrick Kluivert, die van 1998 tot 2004 bij de Spaanse topclub speelde.

"Ik ben trots en vereerd dat ik mijn eerste profcontract bij FC Barcelona mag tekenen. Dank voor het vertrouwen", schrijft Kluivert maandag op Instagram. Hij speelt dit seizoen in het onder 18-elftal van de 27-voudig landskampioen.

Kluivert staat al langer te boek als groot talent en mag nu hij zestien jaar oud is een profcontract tekenen. Hij vierde zondag zijn verjaardag. Op negenjarige leeftijd was Kluivert al de jongste sporter ooit in Europa met een kledingcontract.