NAC Breda stelt Van Gastel aan als opvolger van ontslagen Hyballa

NAC Breda heeft Jean-Paul van Gastel maandag aangesteld als nieuwe trainer. De oud-middenvelder is bij de Keuken Kampioen Divisie-club de opvolger van Peter Hyballa, die twee weken geleden werd ontslagen.

De 51-jarige Van Gastel tekent bij NAC een contract tot het einde van het seizoen, met een optie voor nog twee jaar.

"Ik voel me zeer vereerd met de aanstelling", zegt Van Gastel op de site van NAC. "Trainer van NAC is een uitdagende en aantrekkelijke positie. Deze club in mijn stad heeft een kloppend voetbalhart. Er zullen veel uitdagingen op ons pad komen, maar met elkaar zullen we de strijd aangaan."

Van Gastel was eerder acht jaar lang assistent-trainer bij Feyenoord, de club die hij lang als speler diende. Ook speelde hij voor Willem II, Ternana Calcio, Como en De Graafschap. In 2020 ging hij als assistent van Giovanni van Bronckhorst aan de slag in het Chinese Guangzhou, waar hij in 2021 hoofdtrainer werd.

Peter Hyballa werd na ruim een half jaar ontslagen bij NAC Breda. Foto: Pro Shots

'Hyballa zorgde voor onveilige werksfeer'

Technisch directeur Peter Maas is blij met de aanstelling van Van Gastel. "Jean-Paul heeft bewezen zijn vak uitstekend te beheersen en is een man van de streek, van de stad zelfs. Het deed ons overigens goed te merken hoeveel geschikte oefenmeesters interesse hadden in de vacature bij NAC."

Van Gastel volgt Hyballa op. De 47-jarige Duitser werd in januari nog aangesteld als opvolger van de ontslagen Robert Molenaar. Directeur Maas gaf onlangs aan dat Hyballa regelmatig voor een onveilige werksfeer bij NAC zorgde.