Buitenlandse pers schrikt van chaos bij Ajax: 'Wanneer is de bodem bereikt?'

Buitenlandse media schrijven vol afschuw over de ongeregeldheden rond de gestaakte Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (0-3). De pers is niet alleen verbaasd over de sportieve teloorgang van Ajax, maar ook vooral over de algehele wanorde bij de Amsterdamse club.

"Chaos in Amsterdam. Het haatduel is opnieuw geëscaleerd", schrijft het Duitse BILD. "Supporters van Feyenoord waren niet welkom en toch liep het volledig uit de hand. In de avond leidde alles tot het ontslag van technisch directeur Sven Mislintat."

"Grote chaos als de Ajax-boeven gaan rellen en het stadion molesteren. Ajax is een vechtclub geworden", schrijft het Engelse The Sun. "Anarchie in Amsterdam", stelt The Daily Mail. "Het waren lelijke beelden, zowel binnen als buiten de Johan Cruijff ArenA."

Het Franse L'Équipe denkt dat de gifbeker voor Ajax nog niet leeg is. "De Klassieker zorgde in Nederland voor de schok van het weekend. De incidenten op en naast het veld zijn talloos. Niets wijst erop dat de ommekeer aanstaande is."

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport ziet Ajax steeds verder afglijden. "De slechtste seizoensstart sinds 1965 was blijkbaar nog niet genoeg. Ajax is in een unieke crisis beland. Wat er allemaal bij de Klassieker is gebeurd, bevestigt de problemen in alle geledingen van de club."

1:05 Afspelen knop Boze Ajax-supporters dringen Johan Cruijff ArenA binnen

'Een dagje ramptoerisme in de ArenA'

Belgische media gaan uitgebreid in op de neergang van Ajax. "Arm, arm Ajax: na een desastreuze Klassieker staat de club nog méér in brand", concludeert Het Nieuwsblad. "De crisis wás al compleet, maar na de afgang tegen Feyenoord zagen ze bij Ajax hoe relschoppers de hoofdingang bestormden."

"Een dagje ramptoerisme in de Johan Cruijff ArenA: in niets is dit Ajax nog de gidsclub die het was", schrijft Het Laatste Nieuws. "Ajax bereikte gisterenavond het absolute dieptepunt. Chaos over de gehele lijn."