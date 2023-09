Amerikaans icoon Rapinoe beëindigt succesvolle interlandloopbaan met zege

Megan Rapinoe heeft zondag met een overwinning op Zuid-Afrika haar interlandloopbaan beëindigd. De voetbalster heeft haar laatste wedstrijd met de Amerikaanse nationale ploeg met 2-0 gewonnen.

Rapinoe kwam 203 keer uit voor de Verenigde Staten. Ze won de wereldtitel in 2015 en 2019 en behaalde de olympische titel in 2012. Het WK in Nieuw-Zeeland en Australië in juli was haar laatste grote toernooi. De VS werd al in de achtste finales uitgeschakeld door Zweden.