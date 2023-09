Van Gaal ziet officiële rol bij in crisis verkerend Ajax niet zitten

Louis van Gaal ziet een officiële rol bij het in crisis verkerend Ajax niet zitten. De 72-jarige oud-bondscoach geeft tegen de NOS aan dat het vanwege zijn gezondheid geen optie is.

Van Gaal lijdt sinds 2020 aan prostaatkanker en staat voortdurend onder behandeling. Vanwege zijn gezondheidsproblemen is een terugkeer bij Ajax in een officiële rol geen optie. "Mijn gezondheid gaat voor", zegt Van Gaal.

Verschillende voetbalprominenten, onder wie Rafael van der Vaart, zagen in Van Gaal de juiste persoon om Ajax uit de crisis te loodsen. "Maar zijn gezondheid laat het niet toe om een fulltime job te hebben", zei Van der Vaart zondag al in Studio Voetbal. "Maar hij kan zeer zeker advies geven. In mijn ogen is hij op dit moment de ideale man."