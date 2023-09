KNVB beslist maandag over gestaakte Klassieker tussen Ajax en Feyenoord

De KNVB verwacht maandag te kunnen melden wat er gebeurt met de zondag gestaakte wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. Dat meldt een woordvoerder van de voetbalbond.

"Het is afschuwelijk wat we hebben gezien", zegt de woordvoerder van de KNVB, die verduidelijkt dat de wedstrijd ook gestaakt zou zijn voordat de nieuwe maatregelen over het stilleggen van wedstrijden werden ingevoerd. "Het ging hier namelijk om vuurwerk. Dan is de veiligheid van mensen in het geding."