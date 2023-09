Atlético rekent bij rentree Memphis thuis af met Real in Madrileense derby

Atlético Madrid heeft zondag de stadsderby van Real Madrid gewonnen: 3-1. Bij de thuisploeg maakte Memphis Depay als invaller zijn rentree na een blessure.

Al in de vierde minuut was het dankzij Álvaro Morata 1-0 in stadion Wanda Metropolitano. Binnen twintig minuten stond er 2-0 op het scorebord door een treffer van Antoine Griezmann. Beide spelers scoorden met het hoofd.

Memphis, die sinds eind augustus niet meer in actie was gekomen en vaker met blessures kampt, maakte in de slotfase zijn rentree. De oud-PSV'er was in de extra tijd bijna trefzeker; zijn schot ging net naast. Memphis behoort niet tot de voorselectie van Oranje voor de komende EK-kwalificatieduels.