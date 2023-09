Mbappé valt negentien dagen voor duel met Oranje geblesseerd uit bij PSG

Delen via E-mail

Kylian Mbappé is negentien dagen voor het EK-kwalificatieduel tussen Frankrijk en Oranje geblesseerd uitgevallen bij Paris Saint-Germain. De vedette liet zich zondag wisselen tijdens de eerste helft van de gewonnen thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille (4-0).

Mbappé liep zijn blessure al in de zevende minuut op bij een overtreding van Marseille verdediger Leonardo Balerdi. De aanvaller had last van zijn linkerbeen en liet zich wisselen. Hij verliet het veld wel op eigen kracht.