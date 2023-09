Hoe rampzondag van Ajax eindigde met ontslag technisch directeur Mislintat

Na een 0-3-achterstand tegen Feyenoord, de gestaakte wedstrijd en ongeregeldheden na afloop kreeg de rampzalige zondag voor Ajax een pijnlijk slotstuk. Directeur Sven Mislintat werd ontslagen , al was dat niet bepaald een verrassing.

Dat het tot een vroegtijdig einde van Mislintat bij Ajax zou komen, was zondag na één van de zwartste dagen uit de geschiedenis van Ajax wel duidelijk. Het gebeurde zelfs al enkele uren nadat scheidsrechter Serdar Gözübüyük het duel - met een 0-3-stand - had gestaakt. Dat waar Steijn op leek te hinten in een interview met ESPN, kreeg zodoende inderdaad vorm.

Want terwijl rondom de Johan Cruijff ArenA de bakstenen en het traangas letterlijk in de rondte vlogen, reageerde de Ajax-trainer veelzeggend op een suggestie van verslaggever Hans Kraaij jr. dat Mislintat weg zou moeten. "Laten we het over de wedstrijd hebben. Misschien spreken we elkaar de komende dagen nog", zei Steijn, ogenschijnlijk wetende wat er zou komen.

Het is het slotstuk van een moeizame relatie tussen de Steijn en Mislintat. De Haagse trainer sprak al na competitiewedstrijd drie - de 0-0 bij Fortuna Sittard - zijn twijfels uit over de aankopen van Mislintat, die in totaal 109 miljoen euro neerlegde voor nieuwe spelers.

Steijn had hier maar weinig inspraak in gehad. Na de uitspraken van Steijn ontstonden scheuren en vervolgens barsten, die niet meer te lijmen waren. De Duitse technisch directeur zou in de weken erna binnen de club steun hebben gezocht Steijn te ontslaan, maar dat gebeurde niet.

'Had niks met een statement te maken'

Volgens De Telegraaf escaleerde het zaterdag volledig. Volgens de krant bestormde Mislintat zaterdag de trainerskamer van Ajax op het trainingscomplex en had hij het over "D-day" en een "mogelijk ontslag van Steijn bij een nederlaag tegen Feyenoord". Dat zou weer tot veel boosheid binnen de club en de technische staf hebben geleid.

Op de kansloze zondagmiddag voor Ajax - dat tegen een dodelijk effectief Feyenoord al snel tegen een 0-3-achterstand aankeek - leek het dan ook geen toeval dat Steijn op bepaalde posities voor "eigen" spelers en niet de aankopen van Mislintat koos. Zo startte de achttienjarige Silvano Vos in plaats van Mislintat-aankoop Benjamin Tahirovic.

Steijn haalde aankoop Anton Gaaei al snel naar de kant voor Devyne Rensch. En opvallend: na rust viel de jonge Anass Salah-Eddine, die eerder niet goed genoeg werd bevonden, in voor Borna Sosa. Mislintat-aankoop Gastón Ávila - die voor 12,5 miljoen euro kwam - bleef op de bank. Steijn zelf zei er geen statement mee te hebben willen maken. "Daar had het niks mee te maken."

Maurice Steijn (rechts) geeft instructies aan Anton Gaaei (nummer 3), die hij al na 32 minuten naar de kant haalde. Foto: Pro Shots

Amsterdamse crisis eist eerste slachtoffer

Hoe dan ook: goed uitpakken deed het tegen Feyenoord niet. Supporters hadden na de ruime achterstand genoeg gezien, nadat ze zich eerder al met spreekkoren hadden geuit over de raad van commissarissen. Ze gooiden tot tweemaal toe vuurwerk op het veld, waardoor de wedstrijd definitief werd gestaakt. Vervolgens richtten de fans vernielingen aan, braken door de afgesloten hoofdingang en gingen de confrontatie aan met de ME.

Na het staken van de wedstrijd was het de vraag of het duel met Feyenoord deze week uitgespeeld zou worden, dit later in het seizoen zou gebeuren of 0-3 als eindstand de boeken in zou gaan. Maar bij Ajax leek niemand zich daar zondag al echt druk om te maken. De vraag die leefde, was vooral wie het brandende Amsterdamse huis het eerst zou moeten verlaten.

Interim-directeur Jan van Halst wilde er niets over kwijt. "Maar als ik beslissingen moet nemen in het belang van Ajax, doe ik dat", zei hij tegen de NOS. Zondagavond laat bleek dat te gaan om het ontslag van Mislintat, die pas vier maanden bij Ajax werkzaam was. Van Halst noemde "een gebrek aan een breed draagvlak" de reden en bedankte Mislintat voor zijn inzet in de afgelopen maanden.

De Amsterdamse crisis heeft zo in elk geval een eerste slachtoffer geëist. Het is de vraag of het daarbij blijft, of dat er de komende weken nog meer koppen in de Johan Cruijff ArenA gaan rollen.