FC Twente laat zich verrassen door RKC en is foutloze status in Eredivisie kwijt

FC Twente heeft zondag de eerste nederlaag van het seizoen geleden in de Eredivisie. Trainer Joseph Oosting zag zijn ploeg uitgerekend tegen zijn oude club RKC Waalwijk met 1-0 verliezen.

Vooral in de eerste helft was FC Twente zoals verwacht de betere ploeg in het Mandemakers Stadion. Na rust beet RKC Waalwijk meer van zich af, met de treffer van Stevanovic als resultaat. Na het doelpunt werd de wedstrijd even stilgelegd wegens vreugdebier.