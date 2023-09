AZ wint in Zwolle ook vijfde Eredivisie-duel van seizoen bij rentree Martins Indi

AZ heeft zondag ook de vijfde Eredivisie-wedstrijd van dit seizoen gewonnen. De Alkmaarders waren met 0-3 te sterk voor PEC Zwolle. Bruno Martins Indi maakte na een jaar blessureleed zijn rentree bij de bezoekers.

AZ kwam in de dertiende minuut op voorsprong in Zwolle. Mayckel Lahdo werd aangespeeld door Yukinari Sugawara en schoot uit de draai raak.

Vroeg in de tweede helft verdubbelde AZ de marge. Myron van Brederode probeerde het van net binnen het zestienmetergebied en zag zijn schot via het been van Bram van Polen in de verre hoek belanden.