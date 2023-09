Steijn ziet Ajax goals veel te makkelijk weggeven: 'Niet tegenaan te voetballen'

Ajax-trainer Maurice Steijn vindt dat zijn ploeg de doelpunten zondag in de gestaakte Klassieker tegen Feyenoord (0-3) "kinderlijk eenvoudig" heeft weggegeven. De Hagenaar ontweek daarnaast vragen over Sven Mislintat en zegt dat hij geen statement richting de technisch directeur van Ajax wilde maken.

"Ik ben teleurgesteld", zei Steijn na afloop tegen ESPN. "We begonnen niet eens zo slecht. Maar de eerste kans tegen was raak en dan loop je wel snel achter de feiten aan. Desondanks heb ik daarna een ploeg gezien die erin bleef geloven. Maar we gaven de doelpunten kinderlijk eenvoudig weg. Daar valt niet tegenaan te voetballen."

Enkele minuten na de 0-1 viel al de tweede Rotterdamse goal, door een fout van Anton Gaaei. De Deen, die er bij het openingsdoelpunt al niet goed uitzag, leidde met zijn verkeerde breedtepass de tweede treffer van Santiago Giménez in.

Steijn haalde de van Viborg FF overgekomen Gaaei al na 33 minuten naar de kant voor Devyne Rensch, die zowel donderdag tegen Olympique Marseille (3-3) als tegen Feyenoord op de bank begon. "Rensch was niet fit genoeg om te beginnen. Daarom heb ik Gaaei opgesteld. Lastig, want het is niet ideaal jongens te brengen in een elftal dat slecht draait."

De opvallendste naam in de basis van Ajax was de achttienjarige Silvano Vos, die de voorkeur kreeg boven aankoop Benjamin Tahirovic. In de rust haalde Steijn vervolgens Borna Sosa naar de kant. De linksback is ook een van de deze zomer door technisch directeur Mislintat naar de Johan Cruijff ArenA gehaalde spelers.

'Geen statement richting Mislintat'

Daarop kreeg Steijn de vraag of hij met zijn keuzes een statement maakte richting de onder vuur liggende Mislintat, naar wie Ajax momenteel een onderzoek doet wegens mogelijke belangenverstrengeling. "Nee, daar had het niks mee te maken. Ik kijk naar wat de jongens presteren. Vos is een talentvolle jongen en Sosa heb ik gewisseld omdat ik hem niet goed vond spelen."

Hoewel nog niet bekend is of en wanneer De Klassieker nog wordt uitgespeeld, is Ajax hard op weg naar de vijfde wedstrijd op rij zonder zege. De Amsterdammers staan virtueel slechts een paar plekken boven de degradatiestreep in de Eredivisie.

Ondanks de rampstart van het seizoen zegt Steijn het nog altijd leuk te vinden om trainer van Ajax te zijn. "Ik heb van de week al gezegd dat ik blij en trots ben om hier te werken. Ik heb een geweldige band met de staf en de spelers. Dat vergoedt een hoop."