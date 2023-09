Slot baalt flink van gestaakte Klassieker: 'Het is sowieso competitievervalsing'

Arne Slot baalt van de manier waarop zondag De Klassieker op bezoek bij Ajax eindigde. De Feyenoord-trainer begreep de beslissing van de arbitrage om bij een 0-3-stand te staken, maar spreekt wel van competitievervalsing.

Het is nog niet bekend wat er nu gaat gebeuren met het duel. Slot ziet twee serieuze opties: uitspelen of 0-3 als eindstand nemen. Maar de Feyenoord-trainer vindt het hoe dan ook competitievervalsing.

"Ajax had donderdag gespeeld en wij dinsdag. Zij kwamen fysiek nu sowieso in hun minste fase. Dus competitievervalsing is het sowieso. Nu is het de vraag wat de KNVB gaat doen om die vervalsing tot een minimum te beperken", zei Slot.

Van het uitspelen van het duel is Slot diep vanbinnen ook geen voorstander. "Wanneer moet je dat dan doen? Wij vinden het verre van ideaal als dat bijvoorbeeld morgen moet. Gernot Trauner heeft wel twee of drie dagen nodig om van een wedstrijd bij te komen."

Al met al heeft Slot geen positief gevoel. "Het is mooi dat je drie goals maakt en met 0-3 voor staat, maar zo voelt het nu niet. Door de staking is ons een heel mooi moment ontnomen. Ik snap de keuze van de arbitrage om dat te doen overigens volledig, maar ik sta hier met een heel onvoldaan gevoel."

Na de gestaakte wedstrijd was het onrustig rond de Johan Cruijff ArenA en bestormden boze Ajax-supporters de hoofdingang. Binnen werd iedereen in veiligheid gebracht.

De Feyenoord-spelers moesten daardoor in de kleedkamer blijven wachten. "Behoudens dat we lang moesten wachten voor we de kleedkamer uit konden, merkten we er niks van", zei Slot over de rellen. "Maar als je als speler van de thuisploeg familie op de tribune hebt, kan ik me heel goed voorstellen dat je je zorgen maakt."