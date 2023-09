Arsenal en Spurs spelen gelijk in derby, Botman scoort bij monsterzege Newcastle

Arsenal en Tottenham Hotspur hebben zondag in de Premier League met 2-2 gelijk gespeeld. Brighton-doelman Bart Verbruggen ging in de fout, maar won toch. Sven Botman wist te scoren bij de 0-8-zege van Newcastle United op Sheffield United.

Aartsrivalen en stadgenoten Arsenal en Tottenham hadden beiden dertien punten verzameld in de eerste vijf competitiewedstrijden. Spurs was in de openingsfase de betere ploeg, maar kwam toch op achterstand toen verdediger Christian Romero een schot van Bukayo Saka op knullige wijze van richting veranderde.

Nog voor rust trok aanvoerder Son Heung-min de stand weer gelijk. De Zuid-Koreaan tikte een voorzet goed binnen via de binnenkant van de paal: 1-1.

Na rust speelde Tottenham-verdediger Romero opnieuw een hoofdrol bij een doelpunt van Arsenal. De ongelukkige Argentijn kreeg de bal op zijn arm terwijl hij een schot van Ben White probeerde te blokken, waarna de scheidsrechter naar de stip wees. Saka maakte vanaf 11 meter geen fout en zette zijn handtekening onder de 2-1.

In de 55e minuut nam aanvoerder Son zijn ploeg meteen weer bij de hand door de 2-2 te maken. In het restant van de wedstrijd volgden aanvallen over en weer, maar gescoord werd er niet meer. Arsenal staat na de North London derby vierde. Tottenham, waar Micky van de Ven de hele wedstrijd meedeed, bezet de vijfde plek.

Newcastle haalt genadeloos hard uit

Newcastle United liet geen spaan heel van promovendus Sheffield United. Het werd met dank aan onder meer een doelpunt van Nederlander Sven Botman maar liefst 0-8 voor 'The Magpies'.

De oud-speler van Heerenveen en Lille kopte in de 34e minuut knap raak uit een vrije trap van Kieran Trippier en liet daarmee de 0-3 aantekenen. De Noord-Hollander scoorde nog niet eerder in de Premier League.

Ook zijn club beleefde een primeur: het is de eerste keer dat Newcastle acht keer heeft gescoord in een wedstrijd in de Premier League. De club uit het noordoosten van Engeland voegt zich bij Manchester United (1999) en Leicester City (2019).

Newcastle werd vorig seizoen vierde in de Premier League. De ploeg van trainer Eddie Howe staat momenteel achtste met negen punten uit zes wedstrijden.

1:27 Afspelen knop Botman maakt eerste treffer in het shirt van Newcastle

Verbruggen de fout in, Chelsea verliest weer

Eerder op de dag won Brighton van Bournemouth. Keeper Verbruggen - die al eens bij de Oranjeselectie zat, maar nog niet debuteerde - ging pijnlijk in de fout bij de openingsgoal van die wedstrijd.

'The Cherries' kwamen in de 25e minuut op voorsprong via Dominic Solanke. Bij dat doelpunt zag Verbruggen er niet goed uit. De doelman treuzelde bij het versturen van een pass, waarna Solanke de bal in een leeg doel kon schuiven.

Ondanks de ketser van Verbruggen wist Brighton (tegenstander van Ajax in de Europa League) wel met 3-1 te winnen. De Japanse aanvaller Kaoru Mitoma scoorde twee keer.

Ook Liverpool kwam zondag in actie. The Reds wisten in eigen huis met 3-1 te winnen van West Ham United. Virgil van Dijk begon in de basis en Cody Gakpo kwam als invaller in het veld.

Verder verloor Chelsea thuis met 1-0 van Aston Villa. 'The Blues' investeerden fors in het afgelopen jaar, maar staan nu met vijf punten uit zes wedstrijden teleurstellend veertiende in de Premier League.

Manchester City won zaterdag al met 2-0 van Nottingham Forest, waardoor de ploeg van trainer Josep Guardiola nog foutloos is in de Premier League en met achttien punten aan de leiding staat.

Premier League-speelronde 6 Manchester City-Nottingham Forest 2-0

Crystal Palace-Fulham 0-0

Luton Town-Wolverhampton 1-1

Brentford-Everton 1-3

Burnley-Manchester United 0-1

Arsenal-Tottenham 2-2

Brighton-Bournemouth 3-1

Chelsea-Aston Villa 0-1

Sheffield United-Newcastle 0-8